Bruno Capinan e a utopia do eu

Entre Canadá e Brasil circula o cantor e compositor Bruno Capinan. Nascido em Salvador, foi morar aos 17 anos no hemisfério norte para estudar e trilhar o seu próprio caminho com liberdade. “Queria viver a minha vida”, diz. Antes, fazia teatro na capital baiana. “A minha última experiência foi um monólogo. Ali me descobri um cantor, um performer. Tinha vontade de estar no palco”, conta o artista.

Desembarcou em Toronto em 2002. Apesar de não ter mergulhado de imediato na música, sentia que era algo definitivo. “Desde que ouvi Adriana Calcanhoto na rádio Piatã. Tocava muito aquela música Esquadros. Coloquei para gravar no cassete. Também gostava de dançar o Olodum na época do disco Egito Madagáscar”.

Como a diva Gal Costa, na infância Bruno cantava no banheiro com a panela na cabeça para ouvir a própria voz. Nem sequer sabia do hábito da inspiradora intérprete da música brasileira. Nessa época, a mãe já falava da beleza da sua voz suave. “Ela comentava: ‘Nossa, como você canta bem!’”.

No frio do Canadá, a conexão de Bruno Capinan com o Brasil sempre ocorreu por meio da música. Em pouco tempo, começou a fazer apresentações em bares e casas de show de Toronto. Com repertório brasileiro, claro. Lançou em 2010 o seu primeiro disco, Gozo, autoral, com banda estrangeira e distribuição apenas fora.

Em 2014, gravou a sua obra inteiramente nacional, Tudo Está Dito, com produção de Luisão Pereira (ex-Penélope e Dois em Um), Bruno di Lullo (baixo – Tono, Gal Costa), Domenico Lancellotti (bateria – Gal Costa) e Junix (guitarra – BaianaSystem). No registro, feito na Bahia, predominam arranjos com fortes influências de samba e bossa.

Encurtando a distância pessoal entre Canadá e Brasil, Bruno Capinan divulgou na semana passada o seu novo álbum, Divina Graça, com instrumentistas canadenses e os amigos cariocas Bem Gil e Domenico Lancellotti. “É interessante porque vem exatamente no momento em que essas diferenças dos países não têm mais importância”.

Paixões e o Brasil negro

O disco foi produzido por Domenico e coproduzido por Bruno e Bem. Agrega ao samba e à bossa do anterior mais sons afro-brasileiros. Ao mesmo tempo, na parte lírica, Bruno fala de homens que conheceu nos últimos anos, como Vicente e a “paixão da Boca do Rio” (em Um Segundo e Mandinga), e da espiritualidade baiana. O próprio título Divina Graça remete ao Hino ao Senhor do Bonfim.

“Era muito importante falar do negro que construiu o Brasil. O Brasil é muito negro. Mas falar de uma maneira sedutora. Não levantando as questões, mas reaproximando o ouvinte dessa cultura. E também queria construir uma utopia do eu, para a qual pudesse olhar e perceber que esse alguém é muito livre. É um disco mais pessoal”.

Eclético e de ouvido aberto, Bruno Capinan escuta de Bjork, Márcia Castro, Ana Cláudia Lomelino (com quem pretende fazer um projeto interpretando Os Tincoãs) e Malu Magalhães a Portishead e música clássica. Essa característica é percebida na obra, cuja identidade é justamente a diversidade a partir da visão e das experiências do cantor e compositor.

“Eu busquei ousar mais com a voz nesse disco. Em Mandinga, canto em várias texturas, em Saint Salvador tem uns backing vocals no refrão. Em várias tem alguma coisa diferente”.

Na primeira das 12 faixas, Divina Graça, o álbum já se revela impactante. A música traz consigo o eflúvio de um encontro essencial com os índios (reforçado pela percussão, o violão e a flauta no arranjo) e os deuses internos e externos. Uma abertura que descortina o sensível e o profundo presentes na liberdade poética e existencial. Nas palavras de Bruno, é como “abrir uma caixa de pandora. Sou eu redescobrindo o Brasil”.

O carnaval da Bahia e o corpo suado na avenida são o cenário da paixão instantânea que dá o tom de Um Segundo. Quarta faixa, Saint Salvador (com Bem e Domenico) foi a última a ficar pronta. Vai de ijexá à lambada e tem várias partes. “Foi pensada para a cidade”. O álbum tem também a erótica e sedutora Sabor (com Domenico) e a inspirada na poesia de Mário de Andrade Porto Prazer, que se relaciona também com Marinheiro Só, de Caetano.

O show de lançamento ocorre amanhã, no Rio de Janeiro, mas ainda não tem previsão de chegar a Salvador. Enquanto isso, faz bem escutar esse elogio ao amor e à liberdade feito por um cancionista que cresce a cada nova obra.

