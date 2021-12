Bruno & Marrone se apresentam no Armazém Hall

Considerada uma das duplas mais consagradas da música brasileira, a dupla Bruno & Marrone retorna à Salvador no dia 20 de dezembro, para um show no Armazém Hall, em Vilas do Atlântico. Apresentando o projeto "B e M White", os artistas prometem emocionar os baianos com um repertório recheado de sucessos da carreira.

Os ingressos custam entre R$ 70 e R$ 300, e já estão à venda nas lojas do Pida! (Salvador Shopping e Piedade), Line Bilheteria (Shopping da Bahia), Balcão de Ingressos (principais shoppings) e Armazém Tickets (Salvador Norte Shopping), além da bilheteria do local e plataformas digitais.

