Bruninho do Acordeon faz show neste sábado

Bruninho do Acordeon fará show neste sábado, 29, no Municipal Lounge Bar. A apresentação acontece a partir das 22 horas. No repertório, o sanfoneiro apresentará canções que marcam sua carreira, a exemplo de "Motel Disfarçado" e "O Pegador". Os ingressos custa R$ 20 (Feminino) e R$ 40 (Masculino).

