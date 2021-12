Bruna Caram lança disco no Pelourinho nesta quinta

Grávida do seu primeiro filho, a cantora paulista Bruna Caram, lança em Salvador seu disco 'Alívio'. O álbum, que é o quinto de sua carreira, será apresentando nesta quinta-feira, 10, no Sesc Pelourinho, às 20h.

No repertório, a artista leva ao público novas canções, além de sucessos dos álbuns anteriores como 'Palavras do Coração' e 'Boa Companhia'. Releituras de clássicos como 'Força Estranha' (Caetano Veloso) e 'O Que É o Que É' (Gonzaguinha) também estarão presentes.

A cantora sobe ao palco acompanhada por Ivan Teixeira (piano, acordeon) e Norberto Vinhas (violões, guitarras e viola). Os ingressos estão a venda na bilheteria do Teatro e no site do Sympla.

