Bruna Barreto lança tributo no aniversário de Cássia Eller

A cantora Bruna Barreto lança tributo a Cássia Eller nesta quinta-feira, 10, às 21h, no Portela Café. O projeto intitulado "Cássia por Ela" marca também o aniversário da cantora que faleceu em 2001.

O evento contará ainda com as participações especiais de Pedro Pondé (Scambo), Danny Nascimento, João Paulo Castelhano (Os My Friends) entre outras. Os ingressos custam R$ 15 e podem ser adquiridos antecipadamente com desconto pela internet, na loja Colomy Brothers, na Companhia da Pizza e também serão vendidos no local, mas por R$ 25.

