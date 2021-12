O cantor e compositor Bruce Springsteen surpreendeu a plateia paulistana, na noite de quarta-feira, 18, ao abrir o show cantando "Sociedade Alternativa", de Raul Seixas.





No espetáculo no Espaço das Américas, Springsteen também rememorou as principais músicas de sua carreira, exibiu simpatia, e brincou com o público. Por mais de três horas, fez uma performance eletrizante.

Quando o roqueiro subiu no palco e entoou por quatro vezes o refrão da música do baiano Raulzito, todo mundo já estava rendido. Springsteen cantou a música inteira, em bom português. Veja:

Marcos Venancio Machado Bruce Springsteen canta Raul Seixas em São Paulo

adblock ativo