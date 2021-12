Brown é criticado por fingir não conhecer Aila Menezes

Carlinhos Brown vem sendo alvo de críticas por não ter assumido conhecer a candidata Aila Menezes durante a apresentação no The Voice Brasil desta quinta-feira, 10. No palco da atração, Brown fez não saber quem era a moça e até perguntou seu nome, o que ela fazia e de onde era.

Depois do programa ir ao ar, Brown usou o Twitter para confessar que conhece a candidata.



Não posso mentir, né? — Carlinhos Brown (@carlinhosbrown) October 11, 2013

Que alegria ouvir duas vozes lindas que já trabalharam comigo: Juju e Aila! Vou dormir feliz hoje! — Carlinhos Brown (@carlinhosbrown) October 11, 2013

Aila é uma das vocalistas da banda Cabeça de Nós Todos e já foi backing vocal de Brown há cinco anos. Além disso, ela é casada com Mikael Mutti, ex-diretor artístico do multi-instrumentista.

Pedro Pondé, cantor baiano e vocalista da banda Scambo, foi uma das pessoas que criticou a postura de brown. "Brown é tão cara de pau, que foi o único a escolher uma cantora exagerada, que cantou mal, depois ele ainda finge que não conhece ela, que durante um tempo já foi sua backing Vocal", disse o artista, que ainda declarou sua torcida pela outra candidata baiana, Bruna Barreto. "Acredito em Bruna, mas não acredito no The Voice", disse.

Para a internauta Taís Fróes, que comentou a página de Pondé, o "programa perdeu a credibilidade". "Ele [Carlinhos Brown] e Claudiinha tb não me convenceram, com aquelas caras de espanto ao ver a Juju... É muita cara de pau, muita dissimulação!!! Desde da primeira audição quando aprovaram a menina que cantava a música de autoria dela "não sei o q gasolina..."rs, que senti esse cheiro forte de marmelada... Em fim que venha o acaso e nos surpreenda!", escreveu.





Com um leque vermelho na mão, Aila interpretou a música Loba, de Alcione. Ela foi escolhida por Brown no último momento da apresentação. Ele foi o único técnico que aprovou a apresentação da candidata.

Juju Gomes, que também já havia trabalhado com Brown, também tentou uma vaga no programa, mas foi eliminada.

