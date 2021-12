Brown apresenta 'Sarau Kids' gratuito na Concha Acústica

O cantor Carlinhos Brown comanda no próximo sábado, 25, o evento "Sarau Kids" dedicado para as crianças. A apresentação começa a partir das 16h na Concha Acústica, do Teatro Castro Alves (TCA).

O show terá participações dos cantores mirins Rafa Gomes, João Vitor Mafra, Lia Gomes, Maria Vittória e Duda Bonini, do The Voice Kids, além dos vocalistas Mila e Rogério, da banda DoReMiLá, e Rafa Chagas, Paula Sanffer e Gato Preto, da Mukindala.

O projeto contará também com a presença de Paxuá e Paramin, dois personagens indígenas criados por Brown para sensibilizar crianças e adultos sobre a necessidade de preservar o meio ambiente.

Os ingressos para o evento poderão ser adquiridos na bilheteria do TCA, podendo cada pessoa retirar até dois convites por CPF.

adblock ativo