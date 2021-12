Carlinhos Brown apresentou neste domingo, 15, como será seu Carnaval em 2016. Dentre as novidades está a introdução do Sarau du Brown no camarote Planeta Band. Lá, o Sarau será na sexta, domingo e segunda, sempre com convidados nacionais e internacionais. Os nomes ainda não foram divulgados.

Além disso, Carlinhos vai montar uma bloco de rock, Black Bloco, com as bandas Angra e Sepultura. O desfile será no sábado e sem cordas, no circuito Barra-Ondina, em um horário a ser definido.

"Queremos dar opção para quem gosta de rock curtir o Carnaval", disse Brown, na abertura do Sarau du Brown, no Museu do Ritmo, no Comércio. O estilista Paulo Borges assina a direção do Sarau. "É muito tecnologia envolvida", afirmou ele, dizendo que o foco principal do show é o próprio artista.



Outra novidade do Cacique em 2016 será o "Descidão", como está sendo chamada a atração que vai proporcionar aos foliões do camarote Planeta Band, na quinta e na terça-feira de Carnaval, a experiência de um bloco sem cordas. Brown, que não fará shows nesses dias no camarote, vai incentivar os foliões a descerem para rua, onde o artista fará um pequeno circuito e voltará ao camarote.

Juracy dos Anjos Brown anuncia bloco sem cordas com Angra e Sepultura

