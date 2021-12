Britney Spears erra música e é flagrada fazendo playback

Ao cantar uma das faixas com mais potencial do álbum Britney Jean, a artista perdeu o tempo da música "Alien" e deixou a canção rolar sozinha por alguns segundos, tornando visível o uso de playback.

Apesar do seu empresário Larry Rudolph ter afirmado que os shows que a cantora faria em sua residência fixa no Planet Hollywood, em Las Vegas, seriam ao vivo, Britney Spears mostrou na noite desta terça-feira, 18, que não é bem assim.

Confira o vídeo da gafe, postado por um fã, abaixo:

No início deste mês, ela foi flagrada em outra situação idêntica. Em uma apresentação em Las Vegas, um outro fã flagrou o momento em que o receptor do microfone da cantora foi atirado para longe durante a performance da música Stronger, mas a música continuou tocando. O vídeo foi postado no dia 5/02.

Confira mais este flagrante abaixo:

