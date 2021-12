'Brasileiro': Silva lança novo CD e conta sobre turnê em Salvador

"Eu vou escrever as novas regras / Para mudar o rumo desse jogo / Sou nascido e moro nessa terra / Mas, se eu morrer, me deixe morto / Já que sou pedaço desse chão", canta Lúcio Silva na canção Caju, essa que talvez seja a composição mais complexa de seu novo álbum, Brasileiro. O disco é um retrato atual do país junto a uma inquietude que afeta até os mais jovens.

Brasileiro chega para o público três anos após o lançamento de Júpiter, terceiro álbum do cantor, multi-instrumentista e produtor capixaba Silva. No disco, 13 composições inéditas (duas delas instrumentais) fazem homenagem a ritmos e referências nacionais, além das batidas eletrônicas e sintetizadores, marca do artista desde a estreia com o disco Claridão.

O CD chega às lojas físicas hoje, mas já se encontra disponível nas plataformas digitais desde o último dia 25 de maio.

Apesar da demora em lançar um álbum de inéditas, Silva não esteve todo esse tempo sem nenhum material novo. Brasileiro é sequência do álbum Silva Canta Marisa, lançado em 2016, disco em que o artista revisita a obra e carreira da cantora carioca Marisa Monte. O show do disco rendeu um CD e DVD ao vivo, lançado no ano passado.

"Fiz esse disco quando estava em turnê com o Silva Canta Marisa, então ele veio influenciado pelo que eu estava fazendo musicalmente ali naquele momento", conta Silva em conversa com A TARDE. "O Silva Canta Marisa foi um show onde eu cantava Novos Baianos, Caetano, Tim Maia e o próprio repertório da Marisa, que é muito brasileiro".

Essa identidade brasileira é o que norteia esse disco. Mas isso é novidade na obra do músico, que sempre trazia outras influências de fora. "Desde o começo da minha carreira eu fui muito influenciado pela música gringa. Sempre ficava ouvindo as coisas mais novas possíveis, só que eu acho que fui envelhecendo e fui ficando sem saco e paciência para essas coisa. Eu fui amadurecendo com isso, valorizando o que eu realmente gosto", reflete o capixaba.

Diversidade sonora

Silva passeia pela MPB, samba, bossa nova e ainda alguns elementos percussivos. Das 13 canções, oito delas são parceria com seu irmão Lucas, uma com Dé Santos (Prova dos Nove), outra com Ronaldo Bastos (Ela Voa) e uma com Arnaldo Antunes (Milhões de Vozes).

"Eu gosto muito do samba, bossa nova, samba-reggae e todas essas variações que existem. Gosto muito de melodia e acho que é uma coisa muito importante para a composição", conta Silva. Ele se diz orgulhoso por não ser uma pessoa pessimista e fazer composições que trazem um tom esperançoso.

"Sempre fui muito assim e acho que esse é meu jeito de encarar as coisas, sem querer forçar. Minha forma de me manifestar é de uma forma mais esperançosa, eu diria. Acho que não podemos perder o sorriso", explica Silva. "O brasileiro sempre foi muito admirado por isso, porque conseguimos driblar os problemas com muita alegria e esperança. Essa crise vai passar, o Temer vai passar, muitos outros políticos vão passar e a música vai ficar. Eu não queria registrar a minha música de uma forma amargurada", afirma.

Parcerias

Para além das já citadas parcerias de composições, incluindo o letrista do Clube da Esquina, Ronaldo Bastos, Silva traz também em Brasileiro um dueto com a cantora Anitta na canção Fica Tudo Bem.

"Eu tinha feito uma listinha de possíveis participações do disco e ela era a primeira da lista, mas eu achava improvável porque a Anitta tem 28 milhões de seguidores no Instagram e eu tenho 100 mil e poucos seguidores. Se for olhar por uma questão midiática, eu não tenho nada a oferecer a ela", brinca Silva.

Silva lembra que mandou a canção para Anitta, ela gostou e no dia seguinte eles já estavam trocando números de telefone para agendar a gravação do clipe. "Acho ela um furacão", diz o músico.

A canção já tem clipe gravado e previsão para sair ainda neste mês de junho. "Estou achando a recepção do público muito legal. Essa coisa de ter a Anitta no disco foi uma coisa muito legal. Quebra alguns paradigmas também", conta Silva.

Admiração

No último dia 25 de maio, dia do lançamento do Brasileiro nas plataformas digitais, a baiana Gal Costa lançou o primeiro single do seu novo álbum que tem lançamento previsto para o fim deste ano. A letra da música foi escrita por Omar Salomão, filho de Wally Salomão, e a melodia foi escrita por Silva. "Eu sou apaixonado pela Gal. Eu acho que ela é a maior cantora do Brasil", afirma.

O cantor já tocou com Gal. Em 2015 ele participou de uma turnê da artista que inclusive se apresentou no TCA. "Eu era o mais novo da banda, fiz a cota moderninha", brinca. "Ela viu que eu a entendia bem no piano e que eu gostava muito dela e tinha muito carinho por ela e então ela me chamou para fazer a melodia dessa música. É uma letra do Omar Salomão que eu achei linda quando li pela primeira vez. Eu nunca tinha feito uma música dessa forma antes, de compor a melodia em cima de uma letra, era sempre o contrário", conta.

No próximo dia 20, Silva inicia sua nova turnê, onde vai apresentar as canções de Brasileiro e de seus outros discos. "Já estou a mil trabalhando em cima do show e estou muito feliz e empolgado para entrar na estrada de novo com um repertório meu", diz o músico. "Não fui para Salvador com a turnê da Marisa, foi uma pena. Todo mundo me cobrou muito, mas eu não sei por que não fui. Aí já entra a parte que eu não sou tão ligado. Não sou como a Anitta, que cuida de todas as partes da carreira, como fechar show", brinca.

A turnê Brasileiro chega à capital baiana no dia 28 de setembro, na sala principal do Teatro Castro Alves. Os ingressos, que custam a partir de R$ 30, já estão à venda. "Estou muito feliz em poder voltar. Salvador é aquela coisa... O público te recebe de uma forma que ninguém recebe igual. O público baiano é muito maravilhoso. E vai ser no TCA, um teatro emblemático. Estou muito feliz", finaliza.

* sob a supervisão da editora MÁRCIA MOREIRA

