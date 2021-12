Brahms, Raele e Escobar no Teatro Acbeu

Se hoje em dia tem música do mês passado que já esquecemos, antigamente não era assim, não. Obras de arte eram feitas para durar séculos. Está na cidade o Quarteto de Cordas Ensemble SP e o clarinetista Luis Afonso Montanha para não nos deixar mentir.

Nesta quinta-feira, 22, às 20 horas, no Teatro Acbeu, esse quinteto vai executar uma das mais belas e complexas peças do compositor alemão Johannes Brahms (1833-1897): o Quinteto para Clarinete e Cordas - Opus 115.

Escrita em 1891 (há 124 anos, portanto), a peça em quatro movimentos (Allegro, Adagio, Andantino e Con Moto) foi fruto da admiração do compositor pelo clarinetista contemporâneo Richard Mühlfeld (1856-1907).

Brahms inspira

Consta que o homem era tão "fera" no seu instrumento que fez Brahms desistir da aposentadoria a que tinha se retirado um ano antes (1890), para voltar a compor, inspirado por Mühlfeld. O resultado é a obra que será possível ouvir. "A gente faz uma versão totalmente baseada no clarinete, com pouco vibrato e em velocidade rápida", conta a violinista Betina Stegmann.

"Até por que a escrita do Brahms é toda baseada no clarinete, tem uma coisa de tocar com muita agilidade e leveza, como se nós também estivéssemos tocando clarinete", acrescenta.

Mas nem só de Brahms se faz este concerto. O quinteto também fará mais duas peças contemporâneas, escritas justamente para dialogar com a obra-prima alemã: Chuva e Depois, de Luca Raele, e Apenas um Momento Lírico, de Aylton Escobar.

"Logicamente, a peça (de Brahms) tem melodias que inspiraram tanto o Escobar, quanto o Luca. Eles pegam as notas e dão sua versão", diz.

"A do Luca é uma peça extremamente livre, a ideia (para os músicos) não é estar junto, mas em comunhão, cada um no seu ritmo. Ela nos deixa super à vontade, sem stress. É muito boa para paulistano que vive estressado", ri a simpática argentina.

Leveza

Já a peça do Aylton Escobar parece algo mais ambicioso, contando inclusive com a intervenção de sons pré-gravados em CD. "A gente toca com uma base pré-gravada por nós mesmos, que define o tempo da música. A gente tem que entrar nesse tempo. Ela soa aleatória, mas é muito precisa como composição", explica Betina.

No teatro, estará à venda o CD gravado pelo quinteto com as três obras do concerto, atividade que foi um desafio para a violinista: "Outros cem grupos já gravaram essa peça do Brahms, que é um romântico alemão pesado, sinfonista, muito encorpado. Mas esse quinteto em seis por oito tem mais leveza", conclui.

