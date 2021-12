Foi lançada nesta quarta-feira, 18, o hit “Tá Liberado”, das cantoras Braba e Japa, em parceria com o cantor Boyzinho, artista baiano que já faz sucesso e ficou conhecido com a canção “Trip do Boyzinho”, em parceria com Léo Santana.

No hit, as meninas cantam e dançam ao som de uma batida que mistura música eletrônica e brega funk. O projeto traz um visual de verão, piscina e curtição entre amigos.

“Essa é a segunda música que lançamos em nosso projeto solo, e estamos muito contentes com a repercussão positiva que estamos tendo, fizemos mais um trabalho com muito carinho para o público que curte a gente” – comentou a Japa.

A Braba afirmou que espera que esse clipe faça tanto sucesso quanto “Surra de Raba”, primeiro single da dupla, que já conta com mais de 500 mil visualizações no YouTube.

Assista o clipe abaixo:

Da Redação Braba e Japa lançam clipe em parceria com Boyzinho

