Bourbon Festival leva Sharon Jones a Paraty

O Bourbon Festival Paraty 2015 chega a sua 7ª edição, de 29 a 31 de maio, reunindo 21 atrações musicais e uma exposição fotográfica na cidade histórica de Paraty (RJ). Entre os principais convidados deste ano, estão a cantora Sharon Jones (acompanhada da banda The Dap-Kings) e os guitarristas americanos Mike Stern e Vasti Jackson.

De acordo com um comunicado divulgado nesta terça-feira, 5, serão 30 horas de blues, jazz, R&B, soul, música brasileira e world music em dois palcos ao ar livre - nas praças da Matriz e da igreja Santa Rita -, além de buskers (músicos de rua) e da Orleans Street Jazz Band. Todos os shows são gratuitos.

Em 2014, o festival levou 30 mil pessoas a Paraty, segundo a produção.

Entre os artistas nacionais, os destaques são o baixista Arthur Maia, o saxofonista Leo Gandelman, que faz um duo com Serginho Trombone durante o pôr-do-sol de sábado, 30 - cuja tarde começa com o guitarrista Torcuato Mariano, que traz na bagagem trabalhos com Caetano Veloso, Gilberto Gil, Djavan e Cazuza -, o percussionista Naná Vasconcelos, que abre a noite de domingo, 31, acompanhado pelo contrabaixista Lui Coimbra, e a cantora Tulipa Ruiz, que encerra o festival com seu novo disco, Dancê.

