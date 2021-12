Botequim se apresenta todas as terças de setembro no Pelourinho

As terças de setembro estão com a programação garantida, na Arena do Teatro Sesc Senac no Pelourinho. Até o dia 25 de setembro, sempre as 20h, o grupo Botequim se apresentará na primeira edição do projeto "Sesc Sonoridades".

Conhecidos pelo trabalho com o samba tradicional, o grupo formado por Roberto Ribeiro (cavaco e voz), Pedrão (violão e voz), Tito Fukunaga (flauta e percussão), Natan Maurício (surdo), Washington Rodrigues (Violão 7 cordas) e Everton Marco (percussão e voz), apresentará ao público sucessos de artistas como Riachão, Nelson Rufino, Paulinho da Viola, Cartola, além de músicas autorais do grupo.

Com a garantia de muita música, samba e alegria, os ingressos para o evento custam R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia) R$ 16 (comerciários), e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro.

adblock ativo