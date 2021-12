Bossa Negra com samba, jazz e choro

Uma das vantagens de um encontro inusitado e inesperado entre dois artistas é que dele costumam surgir criações frutíferas que encantam o público e renovam a música brasileira.

Foi assim com Diogo Nogueira e Hamilton de Holanda, que vêm a Salvador lançar o álbum Bossa Negra, nesta sexta-feira, 17, no Teatro Castro Alves.

De uma participação feliz do sambista em um show do instrumentista em 2009, nos Estados Unidos, surgiu a ideia desse trabalho, que é uma mistura de samba, jazz e chorinho.



No show, a dupla se apresenta acompanhada do contrabaixo de André Vasconcelos e a percussão de Thiago da Serrinha. "Foi um grande desafio sair da zona de conforto, do som que faço em meus discos, e embarcar nessa nova onda, nessa sonoridade mágica e especial do bandolim do Hamilton de Holanda", conta Diogo Nogueira.



Hamilton, criador do bandolim de dez cordas, atuou junto com Diogo na seleção e releitura das músicas que compõem o CD, além de ter composto novas canções junto com ele.



Antes de gravarem o CD, os dois fizeram alguns shows no Rio de Janeiro e em São Paulo para experimentar a reação do público com o repertório de clássicos da música brasileira.

Influenciados pelo universo sonoro dos afro-sambas de Baden Powell e Vinícius de Moraes, os dois também passearam por outros compositores, como Ary Barroso, Caetano Veloso, Arlindo Cruz, João Nogueira e Paulo Cesar Pinheiro. "Foi tudo de forma intuitiva e usamos nossa memória musical afetiva", explica Diogo.



"O Bossa Negra com certeza é uma das coisas mais importantes que já fiz na minha carreira e acredito que durante muitos anos a gente vai poder falar desse disco como um trabalho especial, atemporal, e que possa ter sempre esse frescor de novidade, de coisa boa, de coisa genuinamente brasileira", resume o sambista, filho de João Nogueira.



"O público gosta de ouvir novidades e adora cantar os sucessos com a gente. O Bossa Negra é música pra ouvir, sentir e pra cantar junto".

