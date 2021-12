Bono recebeu placas e parafusos de metal após acidente

O vocalista do U2 Bono Vox ficou muito mais machucado do que o anunciado inicialmente depois do acidente de bicleta que sofreu. O cantor teve fratura facial, braço e ombro quebrados.

Bono, de 54 anos, passou por cinco horas de cirurgia para reconstruir a face e os ossos quebrados no domingo. Ele recebeu três placas de metal e 18 parafusos para reparar as fraturas.

O acidente de Bono aconteceu no Central Park de Nova York, no domingo, 16. Na ocasião O cantor foi levado às pressas ao hospital, onde foi constatada 'fratura facial envolvendo a órbita do olho', conforme noticiou a revista Rolling Stone.

A lista de problemas de Bono também incluiu um dedo quebrado, fraturas múltiplas no ombro e no cotovelo.

