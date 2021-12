Bono pede desculpas após acusações de assédio em ONG que fundou

O vocalista da banda irlandesa U2, Bono Vox, pediu desculpas após as acusações de assédio e abuso contra funcionários da ONG ONE. Bono foi um dos fundadores da ONG em 2004, declarando-se irritado com os fatos

Em comunicado, o artista, de 57 anos, informou que lamenta profundamente os fatos, denunciados neste domingo, 11 pelo jornal “The Mail”, e prometeu se reunir com as vítimas para fazer um pedido pessoal de desculpas.

Na publicação, o periódico apresenta uma série de incidentes de abuso verbal e assédio sexual, entre eles o de uma mulher casada que foi prejudicada profissionalmente por ter se negado a ter relação sexual com um membro do parlamento da Tanzânia.

A fundação ONE, luta contra a pobreza e trabalha na prevenção de doenças, com sede em Washington, inclui em sua diretoria o ex-premier britânico David Cameron, a diretora do Facebook Sheryl Sandberg e o magnata africano das telecomunicações Mo Ibrahim.

