Bonfim Lounge traz Café de La Musique para Salvador

A festa Café de La Musique on Tour chega a Salvador no dia 14 de janeiro, às 15h, no Bonfim Lounge. Realizado na Bahia Marina, o evento traz atrações da música eletrônica nacional. A Café de La Musique será comandada pelos Djs Gui Boratto, Luca Buzanelli, Rafael Diefentaler, Edu Poppo, Elekfantz, Funky Fat e Matheus Veláz.

Com classificação 18 anos, o evento terá open bar de água, refrigerante, cerveja, vodka e whisky. Os ingressos custam R$ 170 (feminino) e R$ 190 (masculino) e já estão à venda na Line Bilheteria, no Shopping Iguatemi, e na Ticketmix.

