Bon Jovi volta ao Brasil para show no Rock in Rio 2019

O cantor Jon Bon Jovi volta ao Brasil neste ano para a sua terceira participação no festival Rock in Rio. O anúncio foi feito na quinta, 31, pela organização do evento.

O artista já se apresentou nas edições de 2013 e 2017 do Rock in Rio. Se contar as participações em Madri e Lisboa, este será o quinto show do Bon Jovi no Rock in Rio.

Na edição 2019 do festival, no Rio de Janeiro, Bon Jovi será a atração principal do Palco Mundo no terceiro dia de evento, em 29 de setembro. Ainda não há outras atrações confirmadas no mesmo palco, naquele dia. Já no palco Sunset, a britânica Jessie J. se apresenta mais cedo.

Ainda no Sunset, uma nova atração foi anunciada para o dia de abertura do festival, 27 de setembro: a cantora baiana Xenia França será a convidada especial do show do cantor britânico Seal, já anunciado anteriormente. Segundo os organizadores, Xenia deve cantar algumas canções ao lado de Seal, repetindo a iniciativa realizada em 2017, que juntou o norte-americano Cee Lo Green com a brasileira IZA, no Palco Sunset.

Por enquanto, apenas Bon Jovi foi anunciado entre as atrações do Palco Mundo na primeira semana de festival.

Na semana seguinte, no dia 4, se apresentam Iron Maiden, Scorpions, Megadeth e Sepultura. Dia 5, se revezam P!nk, Black Eyed Peas e Anitta. Já no dia 6, encerrando o festival, estão Muse, Imagine Dragons, Nickelback e Os Paralamas do Sucesso.

No Palco Sunset, estão confirmados, além de Seal e Jessie J, nomes como Slayer (4/10), Charlie Puth (5/10), King Crimson (6/10) e um show em conjunto de Lulu Santos e Silva (28/9).

O evento terá ainda o Espaço Favela, que vai apresentar artistas descobertos nas comunidades do Rio, como a banda Canto Cego, Tuany Zanini, o pianista Jonathan Ferr e a dupla de funkeiros Cidinho e Doca. Já o Espaço Rota 85, criado em referência à famosa Rota 66, nos EUA, vai relembrar o primeiro ano de Rock in Rio, com decoração vintage, uma borracharia, um bar com memorabilia dos 34 anos de evento, um posto de gasolina e mais atrações.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

adblock ativo