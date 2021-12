Bon Jovi pode vir ao Rock in Rio em 2017

Mais um nome ganhou força nas especulações para o Rock in Rio 2017: de acordo com o jornal Destak, o Bon Jovi já acertou sua participação no festival em setembro do ano que vem.

O Rock in Rio ainda não confirma a informação.

A banda foi uma das principais atrações do Rock in Rio em 2013. Red Hot Chili Peppers e Maroon 5, atrações de 2011, já foram confirmadas para 2017.

O Aerosmith, também confirmado no ano que vem, é o único ato inédito por enquanto.

O Bon Jovi lançou recentemente o novo disco This House Is Not For Sale, seu sexto álbum.

