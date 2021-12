Bon Jovi garante 1º lugar das paradas nos EUA com novo disco

Jon Bon Jovi disse, recentemente ao jornal britânico 'The Guardian', que não aguenta mais executar os clássicos da banda que leva seu sobrenome, o Bon Jovi. Livin' on a Prayer, por exemplo, está entre aquelas canções imprescindíveis em um show, e isso, diz o vocalista, o "deprime".

Ao que tudo indica, contudo, o Bon Jovi mantém a boa média de discos populares o suficiente para garantirem um espaço nos repertórios das apresentações da banda no mundo afora. O mais recente álbum da trupe, This House Is Not for Sale, chegou ao topo das paradas norte-americanas, noticiou o site da revista Billboard.

O segundo lugar da parada de discos mais vendidos no território norte-americano ficou com Here, de Alicia Keys, que vendeu 50 mil cópias - e é o segundo disco dela a não atingir o topo do ranking na primeira semana de lançamento. A trilha sonora do filme Trops, com a música Can't Stop the Feeling, de Justin Timberlake, chegou ao terceiro lugar da lista.

O Bon Jovi, figurinha frequente pelos palcos brasileiros, pode estar de volta. O jornal Destak revelou que a banda está prestes a acertar o acordo para se apresentar no Rock in Rio 2017. Por enquanto estão confirmados no evento carioca Maroon 5, Red Hot Chilli Peppers e Aerosmith.

adblock ativo