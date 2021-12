Bon Jovi fará show em SP com participação de Nickelback

A banda Bon Jovi anunciou que fará mais um show no Brasil este ano, logo depois de se apresentar no Rock in Rio. O show será em São Paulo, no dia 21 de setembro, no Estádio do Morumbi. A informação foi divulgada no Twitter da banda na manhã desta quinta-feira, 16.

O grupo apresenta a turnê "Because We Can - The Tour", que inclui antigos sucessos da banda, além de canções do novo álbum, "What About Now", lançado em março. O grupo Nickelback fará participação especial na apresentação.

