Bon Jovi divulga capa de novo disco

A banda norte-americana Bon Jovi divulgou na última terça-feira, 5, a pada do novo disco "What About Now", que tem lançamento marcado para o dia 26 de março.

No próximo sábado, a banda dá inicio a turne "Because We Can - The Tour" com um show na cidade de Uncasville, Connecticut, onde o 12º álbum será apresentado ao público.

adblock ativo