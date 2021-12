No ultimo dia 30, Criolo veiculou seu novo clipe ''Boca de Lobo'' nas plataformas digitais, produção que conceitua a desordem social e politica do Brasil. Com direção de Denis Cisma e Pedro Inoue, o clipe traz referencia desde a PEC 55 até o incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro.

''Boca de Lobo'' traz o cantor Criolo de volta a cena do Rap, depois de seu ultimo álbum (Espiral de Ilusão), lançado em 2017 que foi totalmente voltado para o samba. O clipe é repleto de metáforas, que associam partidos politicos á ratos, cobras, morcegos, porcos e tucanos enormes.

A critica também está presente na letra, que Criolo compôs em parceria com Daniel Ganjaman e Nave, confira:

Da Redação | Foto: Tiago Caldas | Ag. A TARDE ''Boca de Lobo'', clipe de Criolo manifesta desordem política e social brasileira; Veja

