Bobby McFerrin: a vida toda é uma improvisação

Seis anos depois de sua última passagem por Salvador, o deus do gogó Bobby McFerrin volta à cidade (e ao palco do Teatro Castro Alves). Desta vez, porém, é um show diferente: acompanhado de competentíssima banda (em 2008 era só ele no palco) e de sua filha Madison, também cantora, Bobby vem mostrar o repertório do seu último álbum, Spirityouall. Trata-se de uma linda homenagem ao seu pai, Robert McFerrin Senior, um dos primeiros cantores de ópera negros da história. No repertório, hits de Bob Dylan, Stevie Wonder e cânticos religiosos clássicos (spirituals), como Swing Low Sweet Chariot, Fix Me Jesus e outros. Imperdível.

Seu último álbum, Spirityouall, é uma homenagem ao seu pai, pioneiro cantor negro de ópera. Como você se relaciona com este legado em disco e show?



Eu sempre conto meu pai entre minhas primeiras influências como cantor. Mas há muitas outras diferenças entre nós também. Eu nunca poderia fazer o que ele fazia, e eu nem gostaria de tentar. Ele já o fazia melhor do que eu jamais poderia fazer. Sua disciplina, ética de trabalho e reverência pelo seu ofício eram fenomenais. E aquela voz! Era o barítono mais maravilhoso (que já ouvi). Eu era só um garoto, então eu não percebia o quão sortudo eu era por poder ouvi-lo praticar e ensinar, especialmente poder ouvi-lo trabalhar com Hall Johnson (cuja avó foi escrava), ensinando-o a cantar os spirituals corretamente.

Você traz ao palco sua filha, Madison. Tem aí algum sentido de ritual para você, como uma passagem de bastão?



Eu cresci numa casa cheia de música, em uma família que cantava junto o tempo todo - e meus filhos cresceram assim também. Eles são todos realmente talentosos. Taylor acaba de lançar seu primeiro álbum e tem feito grande sucesso no Japão. Jevon está no elenco de Motown - The Musical, na Broadway, tocando algumas partes e cobrindo o papel do Smokey Robinson. E Madison acaba de se formar na Berklee College of Music. É ótimo te-la em turnê.

Um crítico norte-americano disse que seus concertos são experiências que modificam vidas. Quem modificou sua vida em um concerto? Por quê?



Duas experiências me ocorrem imediatamente. Uma foi Herbie Hancock com a Mwandishi Band. Eles tocaram uma música que durou uns 45, 50 minutos de pura improvisação. Aquela noite mudou toda a minha ideia do que é uma improvisação. Depois daquilo eu entendi: a vida toda é uma improvisação. A segunda foi Miles Davis e sua Electric Band. Minhas memórias mais claras são de antes do show. Não havia mais ingressos e uma mulher na fila deu seus ingressos para mim e minha namorada, como se fosse predestinado. E depois, quando eu senti que todo o meu corpo estava diferente. Aquela música me modificou em nível molecular.

Em Spirityouall você gravou um clássico de Bob Dylan, I Shall Be Released. No concerto de estreia, Madison canta com você a linda Don't You Worry 'Bout a Thing, de Stevie Wonder. Pode nos contar como você escolhe essas canções tão conhecidas e as torna tão suas?



Eu apenas canto o que me parece certo, o que 'fala' comigo. Seja em um improviso, seja na melodia em si, eu estou todo ali, sou eu falando para a audiência, tentando cantar para ela a música que ouço na minha cabeça.

Algum artista novo que te chamou atenção?



Soa terrível, mas tenho viajado muito, e entre shows, eu só busco o silêncio. Só ouço música ao visitar amigos.

