Bob Dylan divulga vídeo da canção 'Duquesne Whistle'

O vídeo da canção Duquesne Whistle saiu nesta quarta-feira (29) e foi considerado "tarantiniano" pelo jornal The Guardian. Talvez fosse melhor "chapliniano", com uma dose a mais de violência. No filme, um garoto sem lenço nem documento tenta flertar com uma moça bonita que vê passando nas ruas de (aparentemente) Los Angeles e enfrenta o preço de sua ousadia - além do desprezo da garota. No meio de toda a cena, Bob Dylan desfila com uma trupe circense: um lutador de gangue de rua, um sujeito maquiado com uma máscara do Kiss, um garoto, um careca, uma mina de peruca loira.

Duquesne Whistle é a primeira música oficial de Tempest, o 35.º álbum de estúdio de Bob Dylan, 71 anos, e chega às lojas no dia 11. Foi produzido por Jack Frost (que é um codinome do próprio Dylan) e é o primeiro desde Together Through Life, de 2009.

<VIDEO ID=1274515/>

O videoclipe foi dirigido por Nash Edgerton (que dirigiu antes Beyond Here Lies Nothin’, também de Dylan). Folk-blues nostálgico, a música nova parece remeter a um exame de fora da própria condição de mito - como Leonard Cohen fez em Going Home, canção de seu último álbum. A guitarra que faz contraponto à voz cada vez mais enfumaçada de Dylan é a de Mark Knopfler, do Dire Straits.

Duquesne Whistle, ou "o apito do Duquesne", remete ao nome de um trem de passageiros da Pensilvânia (a canção tem de fato um balanço ferroviário), e a referência à localidade Carbondale (Illinois) molda uma trajetória pela memória do Meio Oeste americano. Em tese, essa é a terceira música inédita de Dylan, feita para o novo álbum, que é divulgada ou "vazada". As duas outras são Early Roman Kings e Scarlet Town, da trilha da segunda temporada da série militarista "Strike Back", da Cinemax.

O álbum terá dez músicas, na seguinte ordem: 1. Duquesne Whistle; 2. Soon After Midnight; 3. Narrow Way; 4. Long and Wasted Years" 5. Pay in Blood; 6. Scarlet Town, 7. Early Roman Kings; 8. Tin Angel; 9. Tempest, 10. Roll on John. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

