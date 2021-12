Bob Dylan divulga mais um single de Tempest

O cantor Bob Dylan antecipou, nesta quarta-feira , 29, mais uma música do disco Tempest, que será lançado no dia 11 de setembro. A canção Dusquene Whistle já está tocando nas rádios dos Estados Unidos. Anteriormente, já haviam sido divulgadas as músicas Early Roman Kings e uma prévia de Scarlet Town.

O segundo single do álbum "Tempest", que será lançado pela Sony Music, já chega acompanhado de um clipe, cuja estreia está prevista para esta quarta-feira no site do jornal britânico "The Guardian".

A música, que faz uma referência ao apito do trem da cidade Duquesne, foi escrita através de uma parceria entre Dylan e seu amigo Robert Hunter, um conhecido letrista de "bluegrass" e ex-integrante da banda Grateful Dead. Hunter também participou do álbum Down in the Groove (1988) e Together Through Life (2009).

O disco Tempest, que celebra os 70 anos de Dylan e os 50 anos de seu primeiro álbum - "Bob Dylan", lançado em março de 1962 -, também é o primeiro de inéditas do cantor americano desde o natalino Christmas in the Heart, de 2009.

Segundo o músico hispânico David Hidalgo, integrante da banda Los Lobos e um dos colaboradores de Tempest, o novo álbum de Dylan também flerta com a instrumentação mexicana, um dos diferenciais deste 35º álbum de estúdio de Dylan.

Confira as canções:

<VIDEO ID=1274231/> <VIDEO ID=1274232/>

