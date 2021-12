Boate Zero realiza 1ª edição da festa 'Muvuka'

Começa nessa sexta-feira, 14, a primeira edição do evento intitulado “Muvuka – Música Pra Balançar”, na Boate Zero, no Rio Vermelho.

A noite será comandada pelo cantor Edcity, que preparou um repertório diferenciado e especial, com diversos hits de axé, sertanejo, pagode e forró.

A festa, que promete trazer muita diversão, contará com welcome drink e shots de tequila. Na ocasião, além da apresentação de performances, também terá participação dos DJ's Hugo Hauss e MixturaPhyna.

