Boate comemora aniversário de 8 anos com shows de Claudia Leitte e Anitta

A noite deste sábado, 5, vai ser de muitas celebrações na capital baiana. Acontece no Wet'n Wild, a partir das 22h, o show de comemoração do aniversário de oito anos da boate San Sebastian, com as cantoras Anitta e Claudia Leitte.

Após perceber a necessidade de ter um clube com mais sofisticação, que investisse em iluminação, som e trouxesse um cenário mundial para cidade, André Gagliano e José Augusto Vasconcelos criaram, há 8 anos, a boate San Sebastian, consagrada e com um clientela fiel em Salvador.

"Todos que frequentam a boate comentam sobre a qualidade do nosso som e da nossa iluminação, coloco como uma das nossas grandes diretrizes, Isso é independente de sexualidade, os que vão lá buscam por essa qualidade, por se divertir na noite", afirma José Augusto.

A boate, inicialmente conceituada para o público LGBT, vem se desprendendo dessa rotulação sexual. Segundo José Augusto, cada vez mais eles vem democratizando o público que frequenta a casa noturna. "Nosso projeto é exatamente esse, criar uma boate sem rótulos, que seja para todas as tribos", declara.

Parceria

Pela segunda vez Claudia Leitte comanda o show de aniversário da San. Neste ano, a cantora divide o palco com Anitta e promete grandes surpresas na apresentação.

A expectativa do público para uma parceria das artistas é grande, questionada por telefone, Claudinha brinca "se a gente vai fazer uma parceria? Hum, não posso contar nada sobre isso, podem especular", o que aumenta a curiosidade e expectativa dos fãs das duas.

A afinidade das cantoras vai além do lado artístico. Claudia não esconde a felicidade de dividir a festa com a funkeira. "A gente se curte para caramba e eu admiro muito Anitta, é uma mulher que tem uma alma forte, ela é massa, a gente combina", afirma.

Baldin de Gelo

Nesta sexta-feira, 4, nas plataformas digitais, vai ser lançado o novo single da cantora, o reggaeton Baldin de Gelo, mas vai ser no sábado que a artista inaugura a sua turnê "Claudia 10", em comemoração aos 10 anos de carreira e lança a canção para o público.

A música composta por Tierry, Cabrera e Matheus Kennedy, ganha personalidade com o ritmo e a voz de Claudia, que pela primeira vez narra a história de alguém e interpreta trechos em espanhol de maneira inédita. "É uma experiência nova para mim".

As expectativas da cantora são grandes para o lançamento e para o show, brinca "Baldin não, Iceberg", se referindo ao novo produto.

Os ingressos para o evento custam R$ 60 (pista) e R$ 120 (Front Stage) e podem ser adquiridos no site do bloco Blow Out e nos balcões de ingressos.

* Sob supervisão do editor-coordenador Marcos Casé

