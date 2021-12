O Bloco Harém, comandado pelo cantor e compositor Alexandre Peixe, vai desfilar no circuito Barra-Ondina na quinta-feira de Carnaval, 23, em Salvador. Após o desfile, o funkeiro carioca Dennis DJ completa a festa dos foliões no comando do Baile das Princesas, no Camarote Harém.

Criador do fenômeno ‘Malandramente’, que estourou nas vozes de MC Nandinho e MC Nego Bam, Dennis DJ também é conhecido por hits como ‘De segunda a sexta’, ‘Cerol na mão’ e ‘Tapinha não dói’. Já Peixe apresenta repertório de canções autorais que fazem parte da história da axé music, gravadas por ele e por artistas consagrados.

Há mais de 10 anos, o Harém leva para o circuito as mais belas mulheres do país, que são eleitas princesas e convidadas a participar do bloco. A fantasia sai por R$ 350 e pode ser adquirida na produtora Diva Entretenimento (Hotel Pestana e piso L2 do Salvador Shopping) ou pelo site.

Da Redação Bloco Harém terá after com Dennis Dj no Carnaval de Salvador

