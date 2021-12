Bloco Harém anuncia desfile inovador no Santo Antônio além do Carmo

Com o Carnaval se aproximando, a Diva Entretenimento divulgou nesta quinta-feira, 10, as grandes novidades do projeto "Verão Harém 2019". "Tudo está sendo preparado com muito carinho, cuidado e profissionalismo" afirma Guiga Sampaio, um dos empresários do grupo.

Uma das inovações acontece no tradicional Bloco Harém, que irá apostar no Carnaval de rua, muito em evidência por todo o país. Para isso, apresenta o "Santo Antônio Harém do Carmo", marcado por um desfiles de banda fanfarra pelas ruas do Carmo.

Para a expectativa ser ainda maior, esse ano o Harém fechou parceria com Léo Santana e estreia nesta sexta-feira, 11, o espaço Stage Harém Santinha, uma área vip localizada dentro dos ensaios do cantor, no Wet'n Wild.

No 11º ano consecutivo, o camarote Harém vai contar com atrações de peso para agitar a folia. Dentre os nomes confirmados estão: Thiaguinho, Ferrugem, Pirico, Timbalada, Lincoln & duas medidas, Chiclete com Banana, Harmonia do Samba, Cheiro de Amor, Devinho Novaes e La Fúria.

*Sob supervisão da repórter Keyla Pereira

