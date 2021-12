Bloco Cheiro abre vendas para o Carnaval 2015

O São João mal acabou e os baianos já querem Carnaval de novo. Nesta terça-feira, 15, inclusive, a banda Cheiro de Amor iniciou as vendas de abadás para o Bloco Cheiro, nas lojas e o no site da Central do Carnaval.

Em 2015 a banda terá dois motivos para comemorar: será a primeira folia sob o comando de Vina Calmon, e o bloco completará 35 anos.]

Para mais informações, acesse o site da loja ou a página oficial da banda.

adblock ativo