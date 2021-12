Bloco Alvorada faz ensaio no Píer de São Joaquim no domingo

No próximo domingo, 20, o bloco Alvorada estreia no Píer de São Joaquim, em Salvador. O primeiro ensaio do pioneiro do samba terá os grupos Fora da Mídia, Bambeia e integrantes da ala de canto com Bira (Negros de Fé) e Romilson (Partido Popular).

O evento começa, às 11h, e a entrada é gratuita. O ensaio em parceria com o bloco Vem Sambar integra as atividades do ciclo comemorativo que marca os 45 anos de existência da agremiação.

Em 2020, o Alvorada leva para avenida o tema '45 Carnavais depois...' para mostrar a própria trajetória de fomento do samba na folia, além do trabalho social em diversas áreas.

adblock ativo