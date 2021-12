Bloco Alma recebe Sandra Simões no último ensaio

A cantora Sandra Simões é a convidad do último ensaio do bloco Alma, neste sábado, 31, no Galpão Cheio de Assunto, na Avenida Djalma Dutra. Os ingressos custam R$ 25 (são vendidos apenas no dinheiro) e podem ser adquiridos no local; portões do Galpão Cheio de Assunto abrem às 17h. Antes da banda subir ao palco o DJ Lúcio vai comandar a festa com repertório de músicas brasileiras e internacionais.

O Bloco Alma tem como trilha principal o samba, que passeia por um repertório cheio de mistura envolvendo clássicos do samba-rock, samba-reggae, zouk, pagode, rock, samba-de-roda e do reggae, chegando também aos ritmos afro-latinos.

