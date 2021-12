Blitz faz show da turnê que comemora os 30 anos da banda

Em 1982, quando a Blitz lançou o seu primeiro compacto simples, Você Não Soube Me Amar, deu início ao boom de bandas nacionais de rock. Para comemorar os 30 anos desta marca, a banda roda o Brasil em turnê especial desde o último ano.

Neste sábado, 27, Salvador é a cidade que recebe o show. A apresentação acontece no Bahia Café Hall, às 21 horas. A noite ainda conta com apresentação da Banda Ploc, Dr. Silvana, Silvinho BlauBlau e Paquitas, representantes da Festa Ploc.

No repertório, a Blitz traz as suas canções mais consagradas, como Mais Uma de Amor (Geme Geme), Você não Soube Me Amar e A Dois Passos do Paraíso e também músicas de outras bandas contemporâneas que a banda não revela para manter a surpresa.

"Esse show é uma retrospectiva da nossa história, passando por todos os nossos discos, nossos melhores momentos. Também músicas de outras bandas que a gente nunca tocou. Uma homenagem ao pessoal que começou a tocar perto da gente. Isso vai ficar na surpresa", conta Evandro Mesquita, cantor e guitarrista da Blitz nesses 30 anos.

Novos projetos - Além de relembrar as músicas que marcaram os 30 anos da Blitz, Evandro Mesquita promete apresentar canções inéditas no show. São composições que estarão nos próximos lançamentos da banda: um DVD gravado na praia de Ipanema, com lançamento previsto para o final do próximo mês, e um CD de inéditas previsto para o final do ano.

"A gente fez um show em dezembro do ano passado na praia de Ipanema, onde a gente nasceu. Foi o trabalho mais maneiro que a Blitz fez e a gente registrou isso em DVD, que deve sair no final de agosto", disse Evandro.

Sobre o disco, o cantor conta que a produção é da própria banda. "A Blitz está se produzindo e foi a melhor coisa que a gente fez", afirma.

Eu, Minha Gata e Meu Cachorro, O Homem de Avental, Voo Cego (parceria da Blitz com Leoni) e Reggae do Avião (parceria com a Cidade Negra) são algumas das canções inéditas do disco que estão no repertório do show. Elas também fazem parte do DVD gravado em Ipanema.

Longevidade - Há 30 anos, quando o Circo Voador ainda era na praia de Ipanema, a preocupação de Evandro não era alcançar um grande público. "A gente queria agradar a rapaziada da praia. Gravar um disco era uma coisa muito difícil e nada do que tocava na rádio parecia com o nosso som", lembra.

Hoje ele se emociona com a dimensão do trabalho: "Há dois anos, a gente tocou no Brazilian Day do Japão. No dia do show, acordei muito emocionado de estar do outro lado do mundo, tocando as músicas que eu fiz com um amigo ou com uma gatinha numa fogueirinha em Saquarema, e a música ainda está viva".

