Blackstyle apresenta novo vocalista

A banda de pagode BlackStyle já tem um novo vocalista. Apresentado como "um moreno de físico escultural, com 1,80m, 89kg e 23 anos", Rick Ralley promete levar o pagofunk para todo o Brasil.

O vocalista estreia no dia 30 de abril, quando a Blackstyle apresenta um novo show para os fãs soteropolitanos. Para fazer bonito em cima do palco, a banda já está em estúdio ensaiando. No dia 23, lança seu primeiro CD e o novo site.

