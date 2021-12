Black Style arrecada alimentos para vítimas da chuva

A banda Black Style está arrecadando alimentos não perecíveis (exceto sal) para ajudar as vítimas das fortes chuvas que atingiram Salvador nos últimos dias.

Quem for conferir o show da banda nesta quinta-feira, 30, na The Best Beach, na Ribeira, às 22h, deve levar os donativos para serem trocados por ingressos.

A troca também pode ser feita antecipadamente. Para isso, basta levar a doação até a casa de show e retirar o ingresso. Cada quilo de alimento doado vale um ingresso para a "Quinta Top", que ainda conta do show do grupo Fantasmão.

