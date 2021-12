Bixiga 70 inaugura dois fins de semana de música nova

O Festival Internacional de Artes Cênicas (FIAC) está expandindo as atividades, além do evento em si realizado em setembro. A iniciativa é o festival de música Ponto FIAC, que ocupa o Solar Boa Vista com shows por dois fins de semana.

Começa nesta sexta-feira, 6, 22h, com Bixiga 70 (SP), e segue no sábado, 7, com Skanibais, o hip hop do Opanijé e A.MA.SSA no domingo. Semana que vem tem The Baggios (SE), Lucas Santtana, Suinga e Pirigulino Babilake.

Um cardápio e tanto para interessados em música que prescinde de coreografias infantis ou palavras de ordem. Além dos shows, haverá mostras de artes visuais, oficinas e até uma moqueca de miraguaia (a programação completa está no site do evento).

"Para a parte musical, a gente contou com a curadoria de Ronei Jorge, artista que é uma referência da cena independente. Já a parte de artes visuais ficou a cargo de Marcelo Rezende, que é diretor do Museu de Arte Moderna (MAM)", conta Felipe de Assis, um dos organizadores do FIAC.

"O FIAC é uma marca que se tornou referência para um certo perfil e uma postura ligada à esta fatia de público jovem, que está mudando a cena cultural da cidade", aposta.

Som caleidoscópico

Atração que abre - em grande estilo - o Ponto FIAC, a Bixiga 70 é uma sensação da música independente. E diferente de muita coisa com esse status, eis aqui uma banda que de fato merece aplausos.

Com dez feras no palco, trata-se de uma mini big band de música instrumental sem fronteiras, que parte de base afro beat para explorar diversos territórios estilísticos.

Caleidoscópica, funky, exuberante, a Bixiga 70 cristaliza a tendência recente das bandas de som instrumental que deram fim ao velho estigma da "música de músicos".

"Estamos realizados", diz Maurício Fleury (teclado e guitarra). "Salvador foi a primeira cidade em que queríamos ter tocado desde o início", diz.

Não se trata de mera gentileza. A música baiana está no DNA da Bixiga 70 - não é por acaso que a faixa de abertura do seu álbum mais recente é Deixa a Gira Girá, ponto de candomblé gravado pelos lendários Os Tincoãs em 1973.

"É por causa d'Os Tincoãs mesmo, que botou o candomblé no samba africano e é uma grande influência para a gente", afirma Maurício.

"Além de bandas daí que gostamos, como BaianaSystem, Retrofoguetes e Orkestra Rumpilezz, com a qual tivemos a honra de dividir o palco em São Paulo. Admiramos muito Letieres Leite por tudo que ele faz pela música", conclui.

adblock ativo