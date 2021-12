O grupo Bixiga 70 faz show no Pelourinho neste sábado, 9, a partir das 21h. A apresentação, que acontecerá no Largo Pedro Archanjo, integra a turnê de lançamento do seu novo álbum, Bixiga 70. A banda paulista traz, além de músicas recentes, aquelas gravadas em 2011 e 2013.

Formada por dez músicos, a banda faz uma mescla que vai da música malinké do oeste africano ao funk. Também integra a grade de atrações da noite o time musical baiano OQuadro. Ingressos custam R$ 20.

