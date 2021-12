Biografia desvenda a história da banda The Smiths

O culto à banda britânica The Smiths segue em alta. Chegou recentemente às livrarias "The Smiths - A Light That Never Goes Out", biografia do inglês Tony Fletcher, que saiu pelo selo BestSeller, da editora Record.

Trata-se do segundo ângulo de um tríptico de livros recentes sobre a banda e seu adorado líder, Morrissey. Primeiro foi a Mozipedia - A Enciclopédia de Morrissey e dos Smiths (de Simon Goddard, editora LeYa), lançada no fim de 2013.

Ainda este ano, a Globo lança Autobiografia, de Morrissey, título arrematado por 100 mil dólares em disputado leilão com outras seis editoras brasileiras.



Como tudo o que se refere aos Smiths, A Light That Never Goes Out é uma investigação caudalosa. Em suas 630 páginas, o autor não se limita a contar a história da banda.

Fletcher, biógrafo respeitado do REM e Echo & The Bunnymen, vai fundo na história da cidade dos Smiths - a industrial Manchester -, na riquíssima cena musical e artística que lá floresceu e até no estabelecimento do tal "indie rock", com toda a movimentação de bandas, selos, empresários e jornalistas que povoam este universo.

E é justamente por conta do seu amplo papel no estabelecimento dessa nova estética musical roqueira que os Smiths, não raro, foi apontada como "a última banda de rock original" - título que Fletcher vê como merecido até certo ponto.

"Há um forte argumento para afirmar, ao menos, que os Smiths foram a última banda original de baixo-guitarra-bateria", aposta o autor, em entrevista por email.

"A combinação das letras únicas com o estilo vocal de Morrissey, aliada à musicalidade inventiva de Johnny Marr (guitarrista), além das influências claramente afirmadas, resultaram em algo que soava familiar (como uma 'banda de rock') e, ainda assim, verdadeiramente novo (no sentido de original). Não houve muito disso desde então", afirma.

"Mas eu hesito em chamá-los de última banda verdadeiramente original porque eu acho que o rock mudou para algo que passou a abraçar instrumentos e influências eletrônicas. Acho bandas como Arcade Fire e LCD Soundsystem perfeitamente originais. Mas, de novo, elas usam muito mais do que a instrumentação convencional dos Smiths", considera Fletcher.

Manchester City

Para quem pretende ler e tem pouca paciência, vale o aviso: a banda mesmo só se forma lá pela página 200. Porém, para um entendimento mais profundo sobre as origens dos Smiths e a realidade que os cercava em Manchester, a recomendação é ler atentamente cada página.

Até porque, felizmente, Fletcher é um craque - escreve com objetividade, agilidade e total conhecimento de causa, tornando a leitura uma experiência interessante e bem agradável.

Assim ficamos sabendo que Manchester, um centro de produção têxtil desde o século 12, foi um dos berços da Revolução Industrial no século 19, quando começou a receber levas de imigrantes irlandeses - os quais, além de serem considerados uma espécie de sub-raça entre os britânicos, ainda foram devidamente passados no moedor de carne do regime de trabalho pré-sindicalizado da época.

Foi lá que um dos criadores do socialismo, o alemão Friederich Engels (1820-1895), enviado por seus pais à cidade em 1842 para supervisionar o moinho de algodão da família, começou a delinear as bases do seu pensamento, escrevendo o livro A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra (1854).

Isso, nota Fletcher, tornou Manchester cidade-berço não apenas do capitalismo moderno, como também do socialismo. "Costumo pensar que a pesquisa levou algo entre dois anos e uma vida", conta Fletcher.



"Trabalhei muito duro para coletar as informações necessárias, passei um monte de tempo nas bibliotecas de Manchester e li muitos livros", conta.

Para Fletcher, que é muito interessado em história política, saber de tudo isso "é importante para a história (dos Smiths)".

"Eu descobri, desde a publicação, que muitos leitores norte-americanos (e talvez brasileiros) só conheciam a história musical de Manchester, sem o entendimento de sua importância na Revolução Industrial ou os padrões da imigração irlandesa. Quando você entende isto, eu acho que a trajetória dos Smiths faz muito mais sentido", diz.

O pesadelo dos empresários

Após todos os preâmbulos, que incluem minúcias sobre a leva da imigração irlandesa pós- guerra, a chegada dos pais de Morrissey e de Marr à cidade, como eles vieram a casar e ter filhos, Fletcher chega à juventude da dupla. Quando Marr finalmente bate na porta da casa de Morrissey e o chama para formar uma banda, o último, aos 23 anos, estava em profunda depressão há uns cinco e quase não saía do quarto.

Salvo pelo descoladíssimo Marr, os dois formaram uma das duplas de composição mais bem-sucedidas da história do rock. Após convocarem Andy Rourke (baixo) e Mike Joyce (bateria), estava formada a banda.

Entre outros detalhes, Fletcher revela que os Smiths nunca conseguiram ter um empresário fixo por muito tempo. "Joe Moss (o primeiro) caiu fora no fim de 1983 por várias razões, e depois disso Morrissey jamais confiou em um empresário o bastante para que eles ficassem nesta posição", conta Fletcher.

"Quando Johnny tentou insistir em manter alguém, próximo do fim, e Morrissey insistia em demitir aquela pessoa, foi para Johnny a gota d'água. O arrependimento de Johnny sobre tudo isto é claro no livro. Ele acabou voltando para Moss, seu empresário por muitos anos. Já Morrissey passou por, literalmente, dúzias deles", conclui.

