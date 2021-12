Biergarten Salvador faz edição especial em homenagem às mulheres

O Trapiche Barnabé recebe neste domingo, 25, uma edição especial do Biergarten Salvador, em homenagem às mulheres. O evento acontece a partir das 15h, e contará com os shows de Lore Night, Amy Reggaehouse e a DJ Babi.

Os ingressos do 3º lote custam R$ 40 e podem ser adquiridos no Sympla ou na bilheteria do evento.

Além das atrações musicais, o público também terá acesso a mais de 20 rótulos de cervejas e produtos da gastronomia de rua.

