Biel se apresenta em dezembro no Armazém Vilas

As fãs de Biel já podem comemorar. Após causar alvoroço no aeroporto de Salvador quando esteve no início de novembro, o ídolo teen vai se apresentar sábado, 5, às 16h, no Armazém Vilas, em Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas.

Com mais de cinco milhões de seguidores nas redes sociais, o cantor apresenta seus hits "Boquinha", "Pimenta" e "Demorô" dentre outros sucessos do funk e do pop que constam no repertório do show. A abertura ficará com o DJ Gabriel Fernandez.

Os ingressos custam R$ 40 (pista), R$ 60 (área vip) e R$ 80 (camarote) e estão à venda nos balcões da Ticketmix.

