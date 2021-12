Bieber é o mais jovem a emplacar cinco álbuns na Billboard

O astro pop canadense Justin Bieber se tornou o mais jovem artista a emplacar cinco álbuns como o mais vendido nos Estados Unidos, com a estreia de "Believe acoustic" no topo da parada Billboard 200.

O novo álbum, com versões despojadas de "Believe", que saiu em junho, e canções inéditas, vendeu 211 mil cópias na sua primeira semana, segundo a Nielsen SoundScan. Ele também lidera a parada de donwloads no iTunes em 63 países e se tornou um grande assunto nas redes sociais.

Antes de Bieber, que completa 19 anos em 1o de março, só outros oito artistas na história da Billboard haviam conseguido ter um álbum no topo da lista em quatro anos consecutivos.

Outros três lançamentos apareceram nesta semana no "top 10" da Billboard: "Passione", do tenor italiano Andrea Boccelli, ficou em segundo, com 93 mil cópias; "Heartthrob", das irmãs canadenses Tegan & Sara, ficou em terceiro com 49 mil cópias, e "Love, Charlie", de Charlie Wilson vendeu 44 mil e ficou em quarto.

