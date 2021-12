Bibi Ferreira canta Sinatra no TCA nesta quinta-feira

"É conturbada a situação social e política do país. Existe uma classe privilegiada que não é atingida pela crise e é esta a que vai aos meus shows. É difícil, entretanto, falar sobre política, pois pertenço a todos os públicos. Não apoio nenhum candidato".

A afirmação é da atriz, cantora e diretora Bibi Ferreira, durante coletiva à imprensa na última terça-feira, no Hotel Victoria Marina, no Corredor da Vitória, quando voltou a desmentir nota pública atribuída a ela, condenando o pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff.

A intérprete, que no dia 1º de junho celebrará 94 anos e 75 de carreira, volta à cidade para apresentar aos baianos o elogiado show Bibi Canta Sinatra, que será apresentado apenas nesta quinta-feira, 5, às 21 horas, no Teatro Castro Alves.

Vitalidade

Bibi, que já cantou Edith Piaf, Amália Rodrigues, Carlos Gardel, Dolores Duran, Chico Buarque, entre outros artistas, realiza extensa turnê com este show, em que canta 24 canções de Frank Sinatra. O espetáculo será encerrado em Nova York somente em setembro deste ano. Até lá, Bibi não terá um único final de semana de folga.

No repertório, entre outras canções, estão Night and Day (Cole Porter), Please (Ralt Rainger/Leo Robin), Rock Around The Clock (Bill Halley) e Fly Me to The Moon (Bart Howard). Não ficam de fora sucessos do maestro Tom Jobim, a quem Sinatra tinha fiel admiração.

Neste show, Bibi será acompanhada por um quinteto, incluindo o maestro que atua com ela há 12 anos, Flávio Mendes. Ela aproveita para anunciar novo espetáculo a partir de novembro. Desta vez, interpretará canções de Elizete Cardoso e Clara Nunes.

Baiana

Bibi, que tem RG como baiana (o produtor conta que, em 1955, ela, que é carioca, estava indo de Salvador para Portugal, e como não tinha documento, teve que tirar uma carteira de identidade. Resultado: foi registrada como baiana) falou de outros temas na coletiva.

Na sua opinião, por exemplo, "o teatro vive de altos e baixos sempre. Nunca se sabe ao certo o que o público gosta. É uma incógnita", afirma. Durante sua longeva carreira, diz que o espetáculo que lhe deu maior prazer de fazer foi O Noviço, de Martins Pena. Ela interpretou o protagonista masculino.

Poliglota - ela fala cinco línguas (espanhol, português, inglês, francês e alemão) -, Bibi Ferreira agora quer se dedicar a aprender italiano. "Tenho um bom ouvido e boa memória", orgulha-se. Vale lembrar que a mãe da artista, Aída Izquierdo, era espanhola.

A artista e seu produtor e mestre de cerimônia, Nilson Raman (Foto: Margarida Neide l Ag. A TARDE)

Cuidados

Bibi se cuida muito e poupa ao máximo sua preciosa voz. "Na minha vida eu falo pouco, só o necessário, e não tomo água gelada", entrega.

O segredo do sucesso? A resposta veio na ponta da língua: "Devo o meu sucesso à minha credibilidade. Se prometo uma coisa a meu público, eu cumpro", afirma.

Ela está também finalizando o CD e DVD do seu último show, Bibi Histórias e Canções, gravado ao vivo no Palácio das Artes, em Belo Horizonte.

O produtor Nilson Raman fala do vigor da atriz e cantora, que superou um infarto em 2014, em plena turnê. "Sua voz está cada vez melhor", diz. Basta lembrar que ela recebeu convite para interpretar Sinatra em Nova York.

Ainda este ano, conta ele, será lançada uma fotobiografia com 500 imagens de acervo pessoal da artista , que inclui um box com seis CDs e um portal na internet.

No início da coletiva desta quarta, 4, Bibi não parecia muito à vontade. Depois relaxou. Compreensível. A filha do grande ator Procópio Ferreira, afinal, gosta mesmo é do palco.

