Beyoncé terá homenagem e apresentação no VMA da MTV

A estrela pop norte-americana Beyoncé, atualmente em turnê com o marido, o rapper Jay-Z, nos Estados Unidos, irá receber um prêmio especial e se apresentar no MTV Video Music Awards este mês, informou o canal de TV a cabo nesta quinta-feira.

Beyoncé, que foi indicada em oito categorias, será agraciada com o Michael Jackson Video Vanguard Award na cerimônia de premiação, uma das mais importantes da indústria e que irá ao ar ao vivo da Califórnia em 24 de agosto.

"Beyoncé fez algumas das apresentações mais memoráveis da história do VMA", declarou a MTV em comunicado.

Beyoncé, de 32 anos, concorre a melhor vídeo e melhor colaboração com Jay-Z no sucesso "Drunk In Love", e ainda compete na categoria de vídeo do ano com a rapper australiana Iggy Azalea.

O cantor de R&B Usher e o grupo de rock australiano 5 Seconds of Summer também irão tocar na cerimônia.

