Beyoncé será uma das primeiras atrações do Rock in Rio 2013

No dia 13 de setembro, primeiro dia do Rock in Rio 2013, vai ter como uma das principais atrações a cantora Beyoncé. De acordo com a organização do evento, a norte-americana vai encerrar o primeiro dia de show na Cidade do Rock, que fica na zona leste do Rio de Janeiro.

Beyoncé já conquistou 16 Grammys, sendo 13 em carreira solo e 3 com sua antiga banda, Destiny's Child, somando cerca de 75 milhões de discos vendidos. O festival, que acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro, vai ter ainda nomes como John Mayer, Metallica, Iron Maiden, Avenged Sevenfold, Alice In Chains, Ghost, Slayer e Rob Zombie.

