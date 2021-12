Beyoncé quer uma infância normal para filha

A cantora Beyoncé disse que quer dar à filha uma infância normal e afirmou que seu novo álbum será "mais sensual" pela maternidade, segundo entrevista à revista Vogue.

A cantora de 31 anos e vencedora de vários prêmios Grammy, que é casada com o rapper Jay-Z, tirou um ano sabático na sua carreira musical para cuidar de sua primeira filha, Blue Ivy Carter, nascida em janeiro de 2012. "Em algum ponto, é muito importante para mim que a minha filha seja capaz de experimentar a vida... Fazer todas as coisas que qualquer criança deve fazer... Isso é muito importante para mim", disse ela à Vogue em uma entrevista para a edição de março.

A cantora, que está preparando o seu retorno com uma turnê mundial que começará em abril, falou sobre levar sua filha para o trabalho: "É o meu motor, minha melhor amiga". A entrevista foi feita pela Vogue no fim de 2012, antes da controversa apresentação que Beyoncé fez na abertura do segundo mandato do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, em janeiro.

Duas semanas depois, ela silenciou os críticos com uma performance ao vivo no intervalo do Super Bowl.

