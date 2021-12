Grávida de gêmeos e com looks exuberantes, todos os holofotes se voltaram para Beyoncé no domingo, 12. Era noite de Grammy Awards 2017 em Los Angeles, nos Estados Unidos, evento que marcou a primeira aparição da cantora depois do anúncio da gravidez, que aconteceu na última semana.

Com produções assinadas por Peter Dundas, que deixou a Roberto Cavalli em 2016 e acaba de lançar a marca própria, Beyoncé se apresentou e, mesmo perdendo os principais prêmios para Adele, levou para casa duas estatuetas, de melhor álbum urbano contemporâneo, por "Lemonade", e videoclipe, por "Formation".

Adele, que saiu com cinco troféus, apostou em um vestido da Givenchy feito sob medida por Riccardo Tisci. Já Rihanna e Lady Gaga resolveram deixar a barriga à mostra.

Beyoncé não leva prêmio principal, mas arrasa na moda no Grammy 2017

