A cantora Beyoncé acaba de lançar o vídeo do seu novo single, "7/11", que recentemente vazou na internet. O clipe, que vai entrar no CD extra da caixa Platinum Edition, a reedição do mais recente disco da moça de 2013, é caseiro e mostra a cantora em cômodos do que parece ser seu apartamento ou um quarto de hotel.

O vídeo tem algumas imagens gravadas pela própria Beyoncé e conta com participações de dançarinas, além da filha Blue Ivy e do marido Jay Z. Nada de megaprodução, como a diva costuma apresentar, mas cenas com roupas comuns e cenários como o banheiro bagunçado e o quarto do casal com a cama desarrumada. A coreografia, no entanto, como sempre, impecável.

Confira o vídeo:

Da Redação Beyoncé lança vídeo caseiro para novo single; assista

